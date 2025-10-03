"> Il centrocampista macedone Eljif Elmas è tornato a vestire l’azzurro in prestito oneroso dal Lipsia, con diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro più 500.000 di bonus, dopo una stagione trascorsa tra la Germania e un’esperienza in prestito al Torino. La sua resa si era distinta anche nella Nazionale della Macedonia del Nord, dove ha realizzato un gol spettacolare in una gara valida per le qualificazioni mondiali. Il suo ritorno è stato innescato da una trattativa seguita con attenzione, fino alla chiusura dell’accordo: il Napoli ha garantito il soddisfacimento delle condizioni economiche richieste, compresi i bonus, ed Elmas ha manifestato chiaramente la sua preferenza per tornare alla base. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il ritorno di Elmas a Napoli: un jolly in più per Conte