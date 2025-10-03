Il ritorno della grande atletica Allo stadio i campioni di domani Riempiti alberghi e camping
Per la prima volta Viareggio ospita i campionati nazionali di atletica leggera Cadetti, vale dire under 16, giunti alla 52esima edizione. Anzi è una prima volta assoluta per tutta la Toscana Una manifestazione importante che assume in città un valore, se vogliamo simbolico perché è il primo grande evento sportivo ospitato nel rinnovato stadio dei Pini. Aldilà dell’aspetto sportivo, la manifestazione che si svolge da oggi, giorno dell’inaugurazione, a domenica mattina, ha una grande valenza turistca in un periodo di bassa stagione. E lo testimonia il fatto che la metà dei camping cittadini (quattro in tutto) hanno scelto di non chiudere come al solito il 30 settembre, ma di prolungare l’apertura fino al 6 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
