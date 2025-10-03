Il reggino Paolo Bonazza lancia il nuovo singolo Sola Bologna
"Non si è solo della città dove si è nati, ma anche di quella in cui si è deciso di morire. Bologna è una di quelle realtà che si sceglie e dove spesso ci si ferma a vivere il resto della propria vita." Così racconta nel nuovo singolo il reggino Paolo Bonazza, ideatore e autore del progetto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: reggino - paolo
IN VATICANO RICORDATO IL REGGINO MONSIGNOR PAOLO GIUNTA Nella splendida cornice del Vaticano, giovedì 11 settembre è stato celebrato un evento straordinario che ha lasciato un segno profondo nella comunità cristiana e, in particolare, nella Ch - facebook.com Vai su Facebook
In Vaticano ricordato il reggino Monsignor Paolo Giunta - X Vai su X