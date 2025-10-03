- Va bene, grandi manifestazioni. Però posso dire una cosetta? Credo che Elly Schlein abbia un problema: questa gente che è scesa in piazza oggi, quei ragazzi in prima fila, le bandiere che ho visto sfilare, non sono elettori del Pd. Anzi. Spesso considerano i dem conniventi col nemico. Così, giusto per avvertirvi. - Vergognoso video di Antonio Decaro, ex sindaco di Bari, eurodeputato Pd, candidato alla guida della regione Puglia. È in piazza coi Pro Pal e batte le mani mentre questi intonano l’inno “Palestina Libera dal fiume al mare”. Il che, ovviamente, prevede la distruzione di Israele. Tutto bene, Elly? - Diamo per scontato che le immagini diffuse dal ministero degli Esteri israeliano, in cui Tel Aviv denuncia di non aver trovato alcun aiuto umanitario all’interno di alcune delle barche della Flotilla, sia pura propaganda di guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il privilegio dei deputati in Flotilla, vandali in piazza e Gaza: quindi, oggi...