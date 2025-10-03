Il principe William parla del suo futuro da re | Cambierò la monarchia è importante vivere nel presente

In una lunga intervista il principe William ha parlato del suo futuro da re e dell'intenzione di riformare la monarchia britannica quando salirà al trono. "Penso che, se non si sta attenti, la storia possa diventare un peso soffocante, restrittivo. È importante vivere nel presente", ha spiegato. Il principe ha affrontato anche il tema della malattia del padre, Carlo III, e della moglie Kate Middleton. 🔗 Leggi su Fanpage.it

