Il principe William parla del suo futuro da re | Cambierò la monarchia è importante vivere nel presente
In una lunga intervista il principe William ha parlato del suo futuro da re e dell'intenzione di riformare la monarchia britannica quando salirà al trono. "Penso che, se non si sta attenti, la storia possa diventare un peso soffocante, restrittivo. È importante vivere nel presente", ha spiegato. Il principe ha affrontato anche il tema della malattia del padre, Carlo III, e della moglie Kate Middleton. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il principe William parla di Harry: “Non voglio ripetere gli errori del passato” - Il principe William rompe il silenzio sulla faida con Harry, rivelando la sua volontà di non voler ripetere gli errori del passato. Riporta msn.com