Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie
Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 03 Ottobre 2025, si attesta a 0,096 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 02 Ottobre 2025, il valore minimo è stato di 0,061 €kWh (ore 15), mentre il massimo ha raggiunto 0,129 €kWh (ore 8). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata (dalle 13:00 alle 15:00), mentre le fasce orarie più costose si sono concentrate tra le 8:00 e le 9:00 e tra le 20:00 e le 21:00. Questa volatilità oraria evidenzia l’importanza di una gestione attenta dei consumi, soprattutto per chi dispone di tariffe indicizzate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
