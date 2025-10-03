il prezzo del gas per le famiglie oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e di valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e quali sono le differenze tra mercato tutelato e mercato libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 03 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

