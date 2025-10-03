Una festa per il 25° anno di sacerdozio di don Michele Veronesi (nella foto con il cardinale Zuppi), l’unico parroco presente sul territorio dell’ ex Comune di Granaglione. Domenica 5 ottobre alle 16, nella Pieve di Borgo Capanne, sarà officiata una messa solenne seguita da una grande festa organizzata dai parrocchiani in collaborazione con alcune associazioni locali. Nato a Cento il 20 gennaio 1975 ma originario di Castello d’Argile, dopo gli studi liceali al Copernico e gli anni del seminario, don Veronesi viene ordinato sacerdote il 16 settembre del 2000 dal cardinale Giacomo Biffi. Prima del suo arrivo in Appennino, il giovane prete muove i primi passi della sua missione pastorale a Borgo Panigale, nel quartiere bolognese del Pilastro e a San Lazzaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il prete della Bassa nel profondo dell’Appennino