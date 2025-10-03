Il 3 e 4 ottobre si vota per il rinnovo del Parlamento in Repubblica Ceca. E come in Moldavia, anche in questo caso è in gioco il percorso del Paese verso l’Europa. Il populista e sovranista ex primo ministro Andrej Babiš è in testa nei sondaggi e potrebbe formare una coalizione euroscettica e filo-russa, prendendo il posto dell’attuale coalizione filo-occidentale e filo-ucraina. In vista delle elezioni, il presidente Petr Pavel ha tenuto un discorso esortando gli elettori a stare ben attenti a non lasciare il Paese «in balia della Russia», ha sottolineato che il voto è in grado di determinare il futuro del Paese e ha voluto rimarcare che sono in gioco la libertà, la sicurezza e l’economia della Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il populista Andrej Babiš è in testa nei sondaggi in Repubblica Ceca