Dal Liceo Linguistico alla maglia azzurra della nazionale. Edoardo Mariani ce l’ha fatta. Il centrocampista classe 2008 è stato infatti convocato nell’ Under 18 italiana dal commissario tecnico Daniele Franceschini in vista della doppia gara amichevole Austria-Italia in programma a Vienna dal 5 al 12 ottobre. Per Edoardo si tratterà di una prima volta assoluta in azzurro e la sua assenza, in vista della gara casalinga contro la Torres di domenica 12 alle 12:30, si andrà ad aggiungere a quella di Robert Bocs, anche lui convocato con la nazionale Lettone Under 21. Se tuttavia a quest’ultimo mister Stellone non ha ancora concesso l’esordio in campionato, impiegandolo solamente nell’ultima mezz’ora del match di Coppa Italia perso per 2 a 0 contro la Sambendettese, per Mariani lo spazio non è mai mancato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il personaggio. Mariani, dal liceo alla Nazionale. Convocato dal ct dell’under 18