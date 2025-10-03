il personaggio illanes rientra al centro della difesa e la squadra dopo i 6 gol presi nelle ultime due gare non subisce tiri in porta abbiamo fatto tutti una grande prestazione

E’ tornato Julian Illanes (nella foto) al centro della difesa e la Carrarese dopo i 6 gol presi negli ultimi 2 turni non ha subito un tiro in porta. Questa Carrarese non può fare a meno di lei? "No, la squadra ha sempre fatto delle belle partite, anche quando non sono stato in campo e magari ci sono stati degli episodi evitabili sui gol ma fa parte del gioco nell’arco di una stagione. Col Modena abbiamo fatto tutti un grande partita senza concedergli tiri in porta". Come avete preso questo pareggio nello spogliatoio? "Può essere un gran punto contro la capolista che non aveva mai perso. Dipenderà molto da domenica far sì che i due punti fatti con Empoli e Modena vengano ulteriormente valorizzati domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

