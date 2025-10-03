Il patron Commisso Intervento discale Rocco operato a NY

La serata europea comincia con una notizia inattesa e che riguarda le condizioni di salute del presidente Rocco Commisso. A riportarla è nel pre partita il dg viola Alessandro Ferrari. "Vogliamo fargli i nostri auguri dopo l’intervento a cui si è sottoposto per una lombosciatalgia. E’ stato un intervento discale. Ora è a casa, circondato dalla sua famiglia, e ci seguirà da lì. Una volta terminata la fase di recupero, tornerà con noi. La sua presenza è fondamentale e lo aspettiamo con impazienza". Da New York Commisso ha potuto dunque festeggiare la prima vittoria della Fiorentina nella League Phase di Conference League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

