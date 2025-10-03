Il patron Commisso Intervento discale Rocco operato a NY
La serata europea comincia con una notizia inattesa e che riguarda le condizioni di salute del presidente Rocco Commisso. A riportarla è nel pre partita il dg viola Alessandro Ferrari. "Vogliamo fargli i nostri auguri dopo l’intervento a cui si è sottoposto per una lombosciatalgia. E’ stato un intervento discale. Ora è a casa, circondato dalla sua famiglia, e ci seguirà da lì. Una volta terminata la fase di recupero, tornerà con noi. La sua presenza è fondamentale e lo aspettiamo con impazienza". Da New York Commisso ha potuto dunque festeggiare la prima vittoria della Fiorentina nella League Phase di Conference League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: patron - commisso
@commisso - X Vai su X
TGR Rai Toscana. . Lunghe code, nonostante la pioggia, per acquistare i biglietti per Fiorentina Napoli. Non ci sarà il presidente Commisso, in campo dall'inizio attesi Kean e Piccoli Sara Meini Vai su Facebook
Il patron Commisso. "Intervento discale». Rocco operato a NY - Il dg Ferrari: "Tornerà presto, aveva una brutta lombosciatalgia". Si legge su sport.quotidiano.net
Davide Patron dopo arresto cardiaco in treno: "L'intervento è andato bene" - Scampato pericolo per Davide Patron, il 25enne tiktoker, noto nel web come professore d'inglese, dopo l’attacco cardiaco che lo aveva colpito durante un viaggio in treno per Parigi. tg24.sky.it scrive