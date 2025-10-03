Il pastore texano Robert Preston Morris condannato a 10 anni | colpevole di abusi sessuali su una 12enne

Robert Preston Morris, fondatore della mega chiesa texana Gateway Church, è stato condannato a 10 anni dopo aver dichiarato la propria colpevolezza per accuse di abusi sessuali su una 12enne, avvenuti nel 1982. Aveva fatto parte del consiglio consultivo evangelico del presidente Trump durante il suo primo mandato e lo aveva ospitato alla Gateway Church nel 2020. 🔗 Leggi su Fanpage.it