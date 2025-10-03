Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni | Umberto Gioca Sporco Ciro In Crisi!

Marcello e Rosa nella rete di Umberto: Il Paradiso delle Signore scoppia di tensione. Il viaggio a Trieste si trasforma in una trappola ordita da Umberto: foto compromettenti, gelosie e un matrimonio a rischio. E Ciro affronta la Caffetteria da solo. Nella nuova trama de Il Paradiso delle Signore, ciò che in apparenza sembra una semplice trasferta di lavoro si trasforma ben presto in un terreno minato di sospetti, intrighi e rivelazioni potenzialmente devastanti. Rosa riceverà il suo primo grande incarico per la rivista Il Paradiso Donna: intervistare l’astrofisica Margherita Hack, simbolo di emancipazione e sapere. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

