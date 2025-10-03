Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 6 al 10 ottobre 2025 | Johnny il cugino di Delia incuriosisce Irene
© Radiocorriere TV Una new entry si farà spazio nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Durante una manifestazione di giovani contro la guerra, Mimmo Burgio arresta il ‘ribelle’ Johnny Pastore, che si rivela essere il cugino della venere Delia Bianchetti. Il ragazzo attira fin da subito la curiosità di Irene Cipriani, che però cerca di nascondere il suo interesse in ogni modo. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1 e in streaming in diretta e replica on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
