Il Paradiso delle Signore 8 anticipazioni dal 6 al 10 ottobre | Elvira e Salvatore si trasferiscono arriva Johnny

Le anticipazioni delle puntate de Il paradiso delle signore 8, in onda da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre. Nei nuovi episodi, arriva il cugino di Delia, Johnny, che turberà Irene. Elvira e e Salvatore prendono una decisione importante. L’appuntamento è alle ore 16:00 su Rai1. 🔗 Leggi su Fanpage.it