il paradigma della violenza le due italie e la crisi delle metropoli

Crisi metropolitana. E due Italie. C'è un Paese che va in piazza in maniera ordinata ed è quello che abbiamo visto in tante città, a maggior ragione nella provincia: lavoratori, studenti, famiglie, bambini. Si possono, poi, condividere o meno le ragioni del corteo o dello sciopero, ma si devono affermare sempre i principi di legalità e il rispetto, anche di chi dissente. Torniamo alle basi: la nostra Costituzione all'articolo 40 sancisce che il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Dunque: sciopero come valore fondamentale, ma non da esercitare in modo indiscriminato.

