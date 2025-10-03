C’erano una volta i palloni. Invece quello che Adidas ha presentato come pallone ufficiale dei prossimi Mondiali lo è ma solo per approssimazione. Si chiama Trionda, e dentro ha tutta la tecnologia possibile per il calcio di oggi. Leggiamo dal comunicato ufficiale: “Realizzato con una nuovissima costruzione a quattro pannelli per alte prestazioni, la fluida geometria del design riprende le onde rappresentate nel nome ufficiale del pallone. Ogni pannello presenta i colori delle nazioni, rosso, blu e verde, che si collegano a forma di triangolo al centro del pannello, simboleggiando tre nazioni che si uniscono per ospitare il torneo per la prima volta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il pallone ufficiale del Mondiale usa l’intelligenza artificiale e “parla” con il Var