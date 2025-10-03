Il palazzo San Gottardo si svela | tolte le prime impalcature il nuovo hotel di lusso del centro prende forma

Questa mattina il cuore di Como ha riaccolto un pezzo del suo skyline storico: in via Cairoli è apparsa la prima porzione di facciata ristrutturata del Palazzo San Gottardo, dove le impalcature sono state rimosse su uno dei fronti. Tra via Fontana e via Cairoli l’edificio sta tornando, tassello. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Como, apre l’hotel 5 stelle di lusso Radisson Palazzo San Gottardo sul lago: fino a 120 assunzioni, selezioni aperte

