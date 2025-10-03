il padre di uno studente entra a scuola nel salernitano e minaccia prof

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di forte tensione questa mattina in un istituto comprensivo di Campagna, nel Salernitano, dove il padre di un alunno è entrato all’interno della scuola minacciando insegnanti e personale scolastico. L’uomo, secondo quanto si apprende, avrebbe agito in seguito a presunti episodi di bullismo che avrebbero coinvolto il figlio. L’intervento della Polizia Municipale giunta sul posto ha riportato la calma. Gli agenti hanno ascoltato le testimonianze e identificato il responsabile, poi denunciato all’autorità giudiziaria per minacce. L’episodio ha provocato allarme all’interno dell’edificio scolastico e la temporanea sospensione delle attività didattiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

