Il padre di uno studente entra a scuola nel Salernitano e minaccia prof
Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di forte tensione questa mattina in un istituto comprensivo di Campagna, nel Salernitano, dove il padre di un alunno è entrato all’interno della scuola minacciando insegnanti e personale scolastico. L’uomo, secondo quanto si apprende, avrebbe agito in seguito a presunti episodi di bullismo che avrebbero coinvolto il figlio. L’intervento della Polizia Municipale giunta sul posto ha riportato la calma. Gli agenti hanno ascoltato le testimonianze e identificato il responsabile, poi denunciato all’autorità giudiziaria per minacce. L’episodio ha provocato allarme all’interno dell’edificio scolastico e la temporanea sospensione delle attività didattiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: padre - studente
Giovedì scorso, io e mio fratello Donato Giacovelli abbiamo consegnato la prima #borsa di studio dedicata a nostro padre. Abbiamo premiato l’ex studente del corso di specializzazione per Enotecnico Giacomo Lasaracina che ha realizzato un ottimo progetto l - facebook.com Vai su Facebook
Nota allo studente di 13 anni che non è salito sulla scala arcobaleno, il padre: «A mio figlio tolta la libertà di pensiero, scuola violenta» - «Durante l’incontro a scuola il preside ha tacciato mio figlio di omofobia. Scrive corrieredelveneto.corriere.it
Graz, ex studente entra a scuola e spara all'impazzata: è strage. I video - Sono stati confermati nove decessi, incluso l'autore dell'incidente in seguito ... Riporta iltempo.it