Il nuovo San Siro gestito da banche straniere

Laverita.info | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La riqualificazione dell’area ha un costo previsto di 1,5 miliardi di euro. Quasi tutto l’importo sarà anticipato da istituti esteri come Goldman Sachs, J.P. Morgan e Bank of America. Di tricolore ci sarà solo Banco Bpm, per ora con un ruolo marginale. 🔗 Leggi su Laverita.info

