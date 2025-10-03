Il nuovo San Siro gestito da banche straniere

La riqualificazione dell’area ha un costo previsto di 1,5 miliardi di euro. Quasi tutto l’importo sarà anticipato da istituti esteri come Goldman Sachs, J.P. Morgan e Bank of America. Di tricolore ci sarà solo Banco Bpm, per ora con un ruolo marginale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il nuovo San Siro gestito da banche straniere

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

Nuovo San Siro, conto alla rovescia per la cessione dell’area a Inter e Milan. Operazione da 1,2 miliardi di euro. Cosa manca ancora

Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”

? San Siro, Scavuzzo in campo: “Il nuovo stadio resti ‘Meazza’ e ospiti la targa firmata Brera” http://dlvr.it/TNRSX1 #SanSiro #Meazza #Milano #Calcio #Inter - X Vai su X

@christianvieri promuove il nuovo San Siro: “Inter e Milan devono avere uno degli stadi più belli del mondo: non vedo l’ora” ? Voi siete pro o contro la costruzione del nuovo stadio a Milano? Vai su Facebook

Nuovo San Siro costerà 1,5 miliardi. Chi finanzia lo stadio e come - In corsa Goldman Sachs, JP Morgan e le big della finanza. Lo riporta money.it

Stadio da 71.500 posti, la demolizione del Meazza e non solo: come sarà il nuovo San Siro - I dettagli del piano che Inter e Milan dovranno ora finalizzare: dalla struttura all’omaggio all’attuale stadio. Lo riporta calcioefinanza.it