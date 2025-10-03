il nuovo san siro gestito da banche straniere

Milano si prepara a perdere San Siro. Dopo una votazione sofferta, il Comune ha approvato la cessione del Meazza e delle aree circostanti a Milan e Inter per 197 milioni di euro, una cifra ben al di sotto del loro valore reale. Non solo economico, ma anche storico e simbolico per il passato di nerazzurri e rossoneri. Ma la vera novità è che, abbattuto lo stadio simbolo della città, il suo successore nascerà non da un progetto civico o da capitali domestici, bensì da un’operazione strutturata quasi interamente da banche estere, con un filo che porta sempre agli stessi nomi della finanza internazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it

