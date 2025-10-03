Il Nuovo Dolore di Emma Marrone | Scomparso il Nonno Leandro

A tre anni dalla morte del padre Rosario, la cantante salentina piange la perdita dell’amato nonno Leandro, figura centrale e schietta nella sua vita. Un Addio Commovente e un Dolore Doppio Emma Marrone sta affrontando un nuovo, profondo lutto: la scomparsa del suo amato nonno, Leandro, venuto a mancare all’età di 92 anni. La cantante . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

nuovo dolore emma marroneUn altro grande dolore per Emma: dopo la morte del padre, un altro grave lutto per la cantante - Dopo il dolore per la perdita del padre, Emma Marrone affronta un altro lutto devastante di una persona speciale ... Da donnapop.it

nuovo dolore emma marroneGrave lutto per Emma Marrone dopo la morte del padre: l’addio in lacrime - Un nuovo, doloroso lutto ha colpito Emma Marrone, che nelle scorse ore ha annunciato la scomparsa dell’amato nonno Leandro. Secondo thesocialpost.it

