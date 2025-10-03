A tre anni dalla morte del padre Rosario, la cantante salentina piange la perdita dell’amato nonno Leandro, figura centrale e schietta nella sua vita. Un Addio Commovente e un Dolore Doppio Emma Marrone sta affrontando un nuovo, profondo lutto: la scomparsa del suo amato nonno, Leandro, venuto a mancare all’età di 92 anni. La cantante . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Il Nuovo Dolore di Emma Marrone: Scomparso il Nonno Leandro