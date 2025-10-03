Il Nuovo Dolore di Emma Marrone | Scomparso il Nonno Leandro
A tre anni dalla morte del padre Rosario, la cantante salentina piange la perdita dell’amato nonno Leandro, figura centrale e schietta nella sua vita. Un Addio Commovente e un Dolore Doppio Emma Marrone sta affrontando un nuovo, profondo lutto: la scomparsa del suo amato nonno, Leandro, venuto a mancare all’età di 92 anni. La cantante . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
In questa notizia si parla di: nuovo - dolore
Pablo Ingelmo, chi è il nuovo direttore del dipartimento di terapia pediatrica del dolore a Monza
Jessie J dopo il nuovo ricovero: “La gente pensa che sia appesa a un filo. Ho dolore al petto ma mi sento forte”
Fedez svela il significato del nuovo tatuaggio: “Il dolore è necessario”
Siamo in edicola con il nuovo numero di Salute Naturale! In copertina: “Artrite e artrosi: le cure che funzionano”. Scopri i rimedi naturali più efficaci per alleviare il dolore e ridurre subito l’infiammazione delle articolazioni. In questo numero troverai anche: • C - facebook.com Vai su Facebook
Un altro grande dolore per Emma: dopo la morte del padre, un altro grave lutto per la cantante - Dopo il dolore per la perdita del padre, Emma Marrone affronta un altro lutto devastante di una persona speciale ... Da donnapop.it
Grave lutto per Emma Marrone dopo la morte del padre: l’addio in lacrime - Un nuovo, doloroso lutto ha colpito Emma Marrone, che nelle scorse ore ha annunciato la scomparsa dell’amato nonno Leandro. Secondo thesocialpost.it