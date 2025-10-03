Il nodo McTominay | sacrificato per far brillare De Bruyne
Il Napoli si interroga sul rendimento di Scott McTominay. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: nodo - mctominay
Ecco la top 10 del Pallone d'Oro 1. Ousmane Dembélé 2. Lamine Yamal 3. Vitinha 4. Mo Salah 5. Raphinha 6. Achraf Hakimi 7. Kylian Mbappé 8. Cole Palmer 9. Gianluigi Donnarumma 10. Nuno Mendes Per quanto riguarda la Serie A: Scott McTominay 18esi Vai su Facebook
Retroscena Napoli, McTominay telefona ad Hojlund: ora è più vicino, tutti i dettagli sulla trattativa - Nella trattativa per l'attaccante del Manchester United, si è inserito in queste ore anche Scott ... Riporta corrieredellosport.it