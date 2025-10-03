Il Nizza Docg esce dal Consorzio Barbera d’Asti e vini Monferrato | avrà un suo ente autonomo di tutela

Gamberorosso.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà ufficialmente operativo nel corso del 2026. Decisione strategica dopo anni di crescita: nel 2024 oltre un milione di bottiglie vendute. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

il nizza docg esce dal consorzio barbera d8217asti e vini monferrato avr224 un suo ente autonomo di tutela

© Gamberorosso.it - Il Nizza Docg esce dal Consorzio Barbera d’Asti e vini Monferrato: avrà un suo ente autonomo di tutela

In questa notizia si parla di: nizza - docg

nizza docg esce consorzioNizza DOCG verso il Consorzio: un passo storico per la denominazione - Avviato l’iter per il riconoscimento ufficiale entro il 2026: produttori uniti per dare più forza, tutela e prestigio un vino simbolo del territorio ... lavocediasti.it scrive

nizza docg esce consorzioAl via l’iter per la nascita del Consorzio del Nizza DOCG - È stato avviato il processo per il riconoscimento del Consorzio del Nizza DOCG il cui esito si avrà nel corso del 2026, al termine dei tempi tecnici e ... Scrive atnews.it

Cerca Video su questo argomento: Nizza Docg Esce Consorzio