Il New York Times propone la cacio e pepe con il tonno E non sbaglia
Chi lo ha detto che mettere assieme pesce e formaggio sia un'eresia? Uno dei giornali più noti al mondo sfata il tabu. E a guardar bene anche molte ricette italiane già prevedono l'abbinamento. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
