Il Napoli si mangia le mani: questo esubero avrebbe fatto molto comodo Errore grossolano di Conte"> Un acquisto del Napoli ritenuto di troppo ora sta facendo benissimo in un’altra squadra: Conte si starà mangiando le mani. Giocare in una grande piazza è il sogno di molti calciatori, ma la realtà può rivelarsi molto più dura di quanto immaginato. Il fascino di uno stadio pieno e di tifosi appassionati si accompagna infatti a un livello di pressione che non tutti riescono a reggere. Ogni prestazione viene analizzata al dettaglio, ogni errore può diventare un caso, e i giudizi della stampa e dei sostenitori non lasciano margini di tolleranza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Napoli si mangia le mani: questo esubero avrebbe fatto molto comodo | Errore grossolano di Conte