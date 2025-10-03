Il Napoli non deve più nascondere le sue ambizioni alla lunga può rivelarsi un handicap Tardelli

Napoli e Inter hanno vinto in Champions rispettivamente contro Sporting Lisbona e Slavia Praga; nulla da fare per la Juventus che si è dovuta accontentare di un pareggio contro il Villarreal. Mentre domenica i bianconeri affronteranno il Milan, che con Allegri in panchina sta ritornando ad essere una minaccia in Serie A. Bene Inter e Napoli in Champions, troppi gol subiti dalla Juve. Domenica Allegri ritroverà il suo passato. Il commento di Marco Tardelli sull’edizione odierna de La Stampa: Buone notizie per l’Inter: hanno ritrovato la loro squadra, in attesa di un centrocampista come Barella, non ancora quello che conosciamo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

