Il Naïf Metafisico di Ben Sledsens quando la semplicità incontra la riflessione esistenzialista

Nell'arte contemporanea alcuni autori tendono a cercare di districarsi nel groviglio di sensazioni e di emozioni che li avvolge senza riuscire a liberarsi dalla complessità che il mondo moderno porta inevitabilmente con sé; di conseguenza il loro linguaggio artistico si adegua a quel tipo di approccio mostrando sfaccettature ermetiche e spesso inafferrabili allo sguardo. Il protagonista di oggi al contrario si avvicina a uno stile decisamente immediato e comprensibile, fanciullesco nella forma ma più approfondito e introspettivo nella sostanza, mettendo in evidenza desideri, sogni e riflessioni sul vivere attuale.

