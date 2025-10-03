Il monzese Bugno | Due vittorie a casa Ricordi bellissimi
"Le mie vittorie a Lissone? Sono ricordi bellissimi: per un brianzolo vincere la Coppa Agostoni a pochi metri da casa è una fortissima emozione". L’occasione per parlare con Gianni Bugno viene alla vigilia della 78a Coppa Agostoni-Giro delle Brianze che si svolgerà domenica con partenza e arrivo a Lissone. Bugno, originario della vicina Svizzera (è nato Brugg nel 1964) ma monzese di adozione fin da giovanissimo, è finora l’unico ciclista della Brianza che è stato in grado di conquistare (per ben due volte) la classica organizzata dallo Sport Club Mobili Lissone. La vinse nel 1988 e nel 1995, quest’ultima edizione in maglia tricolore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
" BUGNO ! UN INCREDIBILE BIS ". Questo il titolo pubblicato a pagina 3 della " Gazzetta dello sport " in edicola il 7 Settembre 1992. " Dopo un anno ricco di contraddizioni e delusioni il monzese si reinventa campione iridato dominando lo sprint al termine di u