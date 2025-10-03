Il mondo della cultura a lutto è morto lo scrittore e sceneggiatore Mario Falcone

Messinatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo della cultura a lutto per la morte, a 73 anni, dello scrittore e sceneggiatore messinese Mario Falcone. Il suo cuore ha smesso di battere oggi pomeriggio, complicazioni legate ad una malattia che lo ha portato via in pochi mesi.Nato a Messina, Falcone ha vissuto e lavorato a lungo a Roma. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mondo - cultura

L’omaggio e il ricordo del mondo della cultura

Bagheria perde una delle figure di riferimento nel mondo della cultura, è morto il professore Balistreri

Rossella Brescia: «Supporto le donne che combattono in tutto il mondo. La violenza di genere in Italia? Piccoli passi che non bastano più, servono cultura ed educazione»

mondo cultura lutto 232Lutto nel mondo della cultura: addio a Elisabetta Grassi - Si &#232; spenta all’età di 45 anni Elisabetta Grassi, la stimata direttrice del museo archeologico nazionale di Sassari. Da cagliaripad.it

mondo cultura lutto 232Il mondo della cultura in lutto: &#232; morta Elisabetta Grassi, direttrice del museo di Sassari - Elisabetta Grassi faceva parte di una famiglia molto conosciuta in città. Scrive lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Mondo Cultura Lutto 232