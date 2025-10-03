Il Modena di Sottil si conferma solido
Partiamo da qui. Primato in classifica a braccetto con il Frosinone, secondo attacco e seconda difesa del campionato, nessuna sconfitta. D’accordo, sono passate soltanto sei giornate, ma non si possono ignorare i numeri, e soprattutto era da un po’, almeno in serie B, che il Modena non partiva così bene. Una premessa d’obbligo per valutare in modo positivo la partita di Carrara, che ha regalato un pari, che pensiamo abbia portato in dote un punto non disprezzabile. Senza voler cadere nel luogo comune (ma lo è poi davvero?) che recita che quando non riesci a vincere una partita devi almeno non perderla, va sempre messo nel conto che in campo ci sono anche gli avversari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
