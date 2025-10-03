“C’è stato un qui pro quo e la barca era rimasta momentaneamente nel porto. Dopo la presentazione dei palinsesti, grazie ai dirigenti, hanno pensato bene di dargli il varo. Secondo me meritava una seconda edizione”, racconta Piero Chiambretti a FqMagazine. Lunedì 6 ottobre alle 20.15 “ Fin che la barca va ” tornerà in onda nell’access prime time di Rai3, reduce dal buon 5% di share della prima edizione e con un passaggio sotto Rai Cultura. Cosa dobbiamo aspettarci? “Il programma avrà pochissime novità, è andato in onda solo venticinque puntate, non ha bisogno di grandi variazioni. Al di là di piccoli ritocchi alla grafica, alla musica e al percorso, la differenza la fanno le domande e le risposte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio rapporto con Mediaset era di fatto il mio rapporto con Pier Silvio Berlusconi, ci sentiamo ancora. Ora in Rai faccio un programma che mi piace. Il rapporto con la mia ex? Ho capito che vuol dire sbattere il mostro in prima pagina”: parla Chiambretti