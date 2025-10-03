Il ministro di estrema destra Ben Gvir usa i membri della Flotilla arrestati per fare propaganda | Questi sono terroristi | Il video

Nella notte tra giovedì e venerdì, concluse al tramonto le festività di Yom Kippur, il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha visitato la struttura di Ashdod dove sono state tradotte le barche della Global Sumud Flotilla intercettate mercoledì notte e sono detenuti i membri dell’equipaggio arrestati. La visita si è trasformata in uno show propagandistico per il ministro estremista. Ben Gvir ha diffuso sui social un video in cui arringa animosamente una folla di persone messe sedute a terra in fila, circondati da poliziotti, e li accusa di essere venuti in Israele “per dare supporto ai terroristi”, di non portare nessun aiuto umanitario a bordo ma solo droghe e alcol per fare festa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

