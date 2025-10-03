Il Milan non molla il fuoriclasse del Real Madrid | affare possibile? Ecco quanto sappiamo

Il Milan segue, con estremo interesse, un top player del Real Madrid di Xabi Alonso per le prossime sessioni di calciomercato. Gli ottimi rapporti tra i club potrebbero fare la differenza in questa operazione: ecco cosa si sa finora sul tema. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan non molla il fuoriclasse del Real Madrid: affare possibile? Ecco quanto sappiamo

