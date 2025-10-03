Il mega villaggio di Natale di 1.500 mq che apre a ottobre non lontano da Como

In Brianza il Natale arriva prima. Precisamente il 18 ottobre, quando all’AgriBrianza di Concorezzo (Monza e Brianza) aprirà il Christmas World, uno degli appuntamenti più attesi da grandi e piccini per iniziare a tuffarsi nella magica aria delle feste con quasi due mesi di anticipo.Un vero e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: mega - villaggio

Sarà un Natale magico a Napoli: oltre 150 km di luci, addobbi tridimensionali, grandi alberi e un mega villaggio di Babbo Natale gratuito in Piazza Del Plebiscito Vai su Facebook

I Villaggi di Natale in Italia tra magia, divertimento e luminarie - Immaginate un viaggio tra luci scintillanti, profumi di cannella e vin brulé, e casette in legno che sembrano uscite da una fiaba. Scrive siviaggia.it

Villaggi di Natale: i più belli da scoprire a Roma - Il Natale sembra cambiare volto anche ad una città frenetica come Roma, fermando il tempo e facendo immergere grandi e bambini in micro- Riporta romatoday.it