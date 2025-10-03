Il maxi corteo per la Palestina Duemila persone bloccano l’Aurelia | Basta con questo genocidio
di Alfredo Marchetti Un lungo corteo di duemila persone che tutta Massa non ha potuto far finta di non vedere. Famiglie, sindacati, giovani, studenti e semplici cittadini hanno preso parte al maxi corteo partito ieri pomeriggio alle 17,30 davanti al teatro Guglielmi. Evento spontaneo organizzato dal presidio permanente, che vede al suo interno Cgil, Cobas, collettivo studentesco, Casa rossa, Usb e alcuni esponenti dei partiti di centrosinistra. Per circa un’ora il centro di Massa è stato bloccato dai manifestanti che, al grido di " Palestina libera " o "Fermate il genocidio", sono transitati davanti al Comune, per poi arrivare alla rotonda centrale dove c’è la fontana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: corteo - palestina
Nel porto Nave Handala che raccoglie beni essenziali per la Palestina. Corteo e iniziative con Anpi
Milano, corteo per la Palestina: tra clacson e bandiere si sfila per le strade della città
A Milano la “carovana per la Palestina” con decine di auto in corteo: “Meloni complice del genocidio”
Diversi manifestanti del corteo per la Palestina hanno tentato un assalto alle Officine Ogr di Torino, che ospita l'Italian Tech Week di inizio ottobre. Nell'irruzione sono stati distrutti alcuni gazebo e alcuni maxi schermi. È intervenuta anche la polizia. Successiva Vai su Facebook
I partecipanti al corteo a "sostegno della Palestina e della flotilla" hanno occupato la stazione centrale. I manifestanti hanno fatto irruzione sui binari determinando disagi al nodo di Napoli. Il presidio è terminato dopo alcuni minuti. Dopo il sit in la circolazione d - X Vai su X
Roma, maxi corteo pro Palestina: stazione Termini blindata e metro chiusa, oltre 5mila in piazza fino a Piazza San Silvestro - Il cuore della protesta è stato piazza dei Cinquecento, di fronte alla stazione Termini, ribattezzata dagli attivisti “piazza Gaza” ... Secondo ilquotidianodellazio.it
Ultrà e cortei proPal nella Capitale scatta il piano sicurezza: duemila agenti in campo - Città blindata e tensione alta in vista della manifestazione di sabato a sostegno della Palestina, specie dopo le proteste di mercoledì notte. Secondo msn.com