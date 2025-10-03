Il maxi corteo per la Palestina Duemila persone bloccano l’Aurelia | Basta con questo genocidio

di Alfredo Marchetti Un lungo corteo di duemila persone che tutta Massa non ha potuto far finta di non vedere. Famiglie, sindacati, giovani, studenti e semplici cittadini hanno preso parte al maxi corteo partito ieri pomeriggio alle 17,30 davanti al teatro Guglielmi. Evento spontaneo organizzato dal presidio permanente, che vede al suo interno Cgil, Cobas, collettivo studentesco, Casa rossa, Usb e alcuni esponenti dei partiti di centrosinistra. Per circa un’ora il centro di Massa è stato bloccato dai manifestanti che, al grido di " Palestina libera " o "Fermate il genocidio", sono transitati davanti al Comune, per poi arrivare alla rotonda centrale dove c’è la fontana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

