Il materasso triste | quando la politica spegne il desiderio

Cara Valeria, in una risposta che lei diede qualche tempo fa a un lettore parlava di «materasso triste», o un’espressione simile. Mi colpì molto. Purtroppo oggi le debbo parlare del mio materasso triste. Non avrei mai pensato che mi potesse succedere, ma la cosa che più mi ferisce è il motivo di questa tristezza. Non ci crederà ma non è per la routine o gli anni che passano, il motivo è politico. Mia moglie si è orientata su posizioni molto lontane dalla mia, dallo stop senza se e senza ma ai migranti, alle fissazioni sul woke al no ai vaccini. Io non sono mai stato uno da centri sociali, mi ritengo “moderato” e liberale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
