Il marito la travolge mentre parcheggia l'auto in retromarcia nel Lecchese | è gravissima
Nel pomeriggio del 2 ottobre a Rogeno (Lecco) un uomo ha investito sua moglie mentre parcheggiava l'auto in retromarcia. La donna, trasportata in ospedale con la massima urgenza, è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
