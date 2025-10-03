Il Manifesto AI di Milano è il primo regolamento urbano sull’intelligenza artificiale

Durante la Milano Digital Week 2025, il Comune ha ufficialmente presentato il Manifesto per l’uso dell’intelligenza artificiale, un documento che stabilisce principi, linee guida e finalità per l’utilizzo dell’IA in ambito urbano. Con questa mossa, Milano si propone come la prima città italiana ad adottare un regolamento locale sull’intelligenza artificiale, nel tentativo di coniugare innovazione, trasparenza e tutela dei diritti dei cittadini. Il Manifesto AI di Milano: contenuti e valori. Il documento definisce sei valori fondamentali cui il Comune si impegna: umanesimo digitale, trasparenza, inclusione, responsabilità, sostenibilità e sperimentazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

