Il Manifesto AI di Milano è il primo regolamento urbano sull’intelligenza artificiale
Durante la Milano Digital Week 2025, il Comune ha ufficialmente presentato il Manifesto per l’uso dell’intelligenza artificiale, un documento che stabilisce principi, linee guida e finalità per l’utilizzo dell’IA in ambito urbano. Con questa mossa, Milano si propone come la prima città italiana ad adottare un regolamento locale sull’intelligenza artificiale, nel tentativo di coniugare innovazione, trasparenza e tutela dei diritti dei cittadini. Il Manifesto AI di Milano: contenuti e valori. Il documento definisce sei valori fondamentali cui il Comune si impegna: umanesimo digitale, trasparenza, inclusione, responsabilità, sostenibilità e sperimentazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: manifesto - milano
AI al servizio di Milano, dei suoi cittadini e cittadine e dei suoi valori. In occasione dell’edizione 2025 della Milano Digital Week, il Comune di Milano, che la promuove da otto anni, presenta e pubblica il “Manifesto per l’uso dell’Intelligenza artificiale” della città. Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla, Milano manifesta la notte dell'abbordaggio. 5mila in piazza: "Sappiamo da che parte stare" - X Vai su X
Clusit presenta il primo Manifesto per la cybersecurity: un impegno condiviso per il futuro digitale dell’Italia - Clusit – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica – in occasione del 25° anno dalla propria fondazione ha pubblicato il primo Manifesto per la cybersecurity rivolto alle aziende. Secondo affaritaliani.it