Il Mandia Trio apre la stagione di concerti di ' Dai de jazz'
All'Enoteca Bistrot Colonna tornano gli appuntamenti con la musica dal vivo dell'associazione 'Dai de jazz'. Quest'anno la rassegna, che inizia a ottobre e giungerà fino a metà dicembre, prende il nome “Young Stage Edition”. L’intenzione dell’Associazione dai de jazz è quella di abitare il palco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
