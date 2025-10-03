Il maggiore Antonino Di Noia è il nuovo comandante del Nas Pescara
Cambio della guardia al Nas carabinieri di Pescara con l'arrivo del maggiore Antonino Di Noia. L'ufficiale proviene dalla Basilicata dove ha comandato dal 2020 al 2025 la Compagnia carabinieri di Venosa (Potenza).Dunque il Comando del nucleo antisofisticazioni e sanità di Pescara è stato assunto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
