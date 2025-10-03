Il maestro Tjeknavorian con la Quinta di Mahler
L’Orchestra Sinfonica di Milano, dopo il successo scaligero, torna all’Auditorium di Milano oggi (ore 20) e domenica ore 16 con la “ Sinfonia n° 5 ” di Gustav Mahler, uno dei compositori più rappresentativi dell’identità musicale dell’Orchestra. Sul podio Emmanuel Tjeknavorian, al suo secondo mandato come direttore musicale che spiega: "La Quinta di Mahler è un’immensa odissea emotiva e spirituale, dal lutto alla rinascita, dalla solitudine all’esultanza. Ogni movimento è un universo a sé. Percorrerne l’architettura significa confrontarsi con la propria vulnerabilità e con la potenza sconfinata del suono stesso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
