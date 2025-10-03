Il maestro Luca Scandali apre la rassegna organistica con un omaggio a Dick Barten

Con il concerto del maestro Luca Scandali, domenica 5 ottobre alle 16 prende il via la 32esima rassegna di concerti all’organo Nachini-Dacci alla chiesa del Suffragio, a Savignano sul Rubicone.L’evento di apertura, dedicato al ricordo dell’organista olandese Dick Barten, cittadino onorario di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

