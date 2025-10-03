Il lusso femminile di Christopher incanta Milano

Christopher ha scelto Milano per il suo debutto, presentandosi alla Fashion Week donna con la forza di un nome evocativo: come Cristoforo Colombo aprì nuove rotte, così il giovane marchio traccia un percorso inedito nell’universo degli accessori di lusso. Nato dall’esperienza del gruppo indiano Sahakar, fondato dalla famiglia Agrawal, Christopher si propone come viaggio alla scoperta di un linguaggio femminile nella calzatura, fatto di ricerca, qualità e artigianalità. Al centro del progetto, infatti, c’è il saper fare italiano: dalla scelta di pellami e materiali pregiati fino alla lavorazione minuziosa, ogni creazione vuole essere un omaggio al Made in Italy, ponte ideale tra tradizione e contemporaneità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

