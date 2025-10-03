Il lungo viaggio delle Lucie | dal Lario alla Francia davanti a 500mila persone

Leccotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Lario alla Loira non è soltanto. un anagramma. La Lucia, tradizionale imbarcazione del Lario, protagonista a centinaia di chilometri di distanza. Grazie all'associazione “I Laghèe”, che promuove la cultura e la storia di queste barche, le Lucie hanno sfilato davanti a un pubblico enorme. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lungo - viaggio

Un viaggio per xilografie lungo i binari delle stazioni della Tokaido

Sos Mediterranee soccorre 16 migranti al largo della Libia. Poi il lungo viaggio verso Ravenna

Juve Primavera, Bamballi gasa i tifosi: «Questo è solo l’inizio di un lungo viaggio, estremamente impaziente di difendere questa maglia» – FOTO

lungo viaggio lucie larioIl lungo "viaggio" delle Lucie: dal Lario alla Francia davanti a 500mila persone - Grazie all'associazione "I Laghèe" le tradizionali imbarcazioni del lago hanno sfilato al Festival della Loira. Segnala leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lungo Viaggio Lucie Lario