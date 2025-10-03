Il lungo viaggio delle Lucie | dal Lario alla Francia davanti a 500mila persone
Dal Lario alla Loira non è soltanto. un anagramma. La Lucia, tradizionale imbarcazione del Lario, protagonista a centinaia di chilometri di distanza. Grazie all'associazione “I Laghèe”, che promuove la cultura e la storia di queste barche, le Lucie hanno sfilato davanti a un pubblico enorme. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
