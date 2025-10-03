Il Lotto sorride alla Campania | centrata una quaterna fortunata

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Lotto sorride alla Campania. Nell’estrazione di giovedì 2 ottobre, come riporta Agipronews, vinti a Napoli 24mila euro grazie a una quaterna centrata in via Giordano Bruno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 986,4 milioni di euro dall’inizio del 2025. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Lotto sorride alla Campania: centrata una quaterna fortunata

In questa notizia si parla di: lotto - sorride

SUPERENALOTTO: A TAVAGNACCO (UD) CENTRATO UN “5” DA OLTRE 46MILA EURO Il SuperEnalotto sorride al Friuli-Venezia Giulia. Nell’estrazione di sabato 13 settembre, come riporta Agipronews, centrato a Scalea, in provincia di Udine, un “5” da 46. - facebook.com Vai su Facebook

Lotto, a Napoli quaterna da 24mila euro - Nell’estrazione di giovedì 2 ottobre, come riporta Agipronews, vinti a Napoli 24mila euro grazie a una quaterna centrata in ... Lo riporta napolivillage.com

Lotto e 10eLotto: weekend fortunato in Campania, oltre 90.000 euro di vincite - Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto di venerdì e sabato hanno regalato grandi soddisfazioni alla Campania, con premi complessivi per oltre 90. agimeg.it scrive