Il Lotto sorride alla Campania | centrata una quaterna fortunata

Anteprima24.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Lotto sorride alla Campania. Nell’estrazione di giovedì 2 ottobre, come riporta Agipronews, vinti a Napoli 24mila euro grazie a una quaterna centrata in via Giordano Bruno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 986,4 milioni di euro dall’inizio del 2025.   L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

il lotto sorride alla campania centrata una quaterna fortunata

© Anteprima24.it - Il Lotto sorride alla Campania: centrata una quaterna fortunata

In questa notizia si parla di: lotto - sorride

lotto sorride campania centrataLotto, a Napoli quaterna da 24mila euro - Nell’estrazione di giovedì 2 ottobre, come riporta Agipronews, vinti a Napoli 24mila euro grazie a una quaterna centrata in ... Lo riporta napolivillage.com

Lotto e 10eLotto: weekend fortunato in Campania, oltre 90.000 euro di vincite - Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto di venerdì e sabato hanno regalato grandi soddisfazioni alla Campania, con premi complessivi per oltre 90. agimeg.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lotto Sorride Campania Centrata