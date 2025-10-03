Il lato oscuro dell’Appia Antica | la storia inquietante di Annia Regilla
Tra i cipressi e i resti dei mausolei che costeggiano l’ Appia Antica, si nasconde una delle storie più drammatiche dell’antica Roma: quella di Annia Regilla. Dietro l’eleganza di un tempietto sopravvissuto ai secoli si cela una oscura storia di potere, violenza e ingiustizia che ancora oggi ci invita a riflettere. È la storia di una donna nobile, amata dal popolo, ma vittima del suo stesso destino. L’avevi mai sentita? Leggi anche: — Appia Day 2025: il Casale dell’ex Mulino e il cenotafio di Annia Regilla aprono al pubblico La storia di Annia Regilla: un matrimonio dorato che si trasformò in incubo. 🔗 Leggi su Funweek.it
