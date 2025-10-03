Il gruppo giapponese delle birre Asahi in tilt per un attacco hacker | forniture a rischio rinviato il lancio di 12 prodotti

Il colosso del settore alimentare e delle bevande Asahi Group, a cui fa capo anche il brand Peroni-Nastro Azzurro, è nel caos a causa di un attacco informatico di tipo ransomware, con richiesta di riscatto. Ha dovuto tra l’altro sospendere la gestione degli ordini e le spedizioni delle società del gruppo in Giappone e rinviare il lancio di 12 nuovi prodotti. L’azienda ha dichiarato di aver segnalato alle autorità investigative l’apparente attacco avvenuto intorno alle 7 ora locale di lunedì, che ha causato problemi nei sistemi informatici. I funzionari dell’azienda hanno affermato che non è ancora chiaro quando le operazioni saranno ripristinate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

