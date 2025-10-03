Il Granduca Henri di Lussemburgo ha abdicato in favore del figlio Guillame
Venerdì il Lussemburgo ha incoronato un nuovo capo di Stato, dopo che il Granduca Henri ha abdicato al trono in favore di suo figlio, Guillaume. Henri, settant’anni, ha posto fine ai suoi venticinque anni di regno, con una cerimonia al Palazzo Granducale. Guillaume, quarantatré anni, è stato poi incoronato dopo aver prestato giuramento sulla Costituzione di fronte agli ospiti, tra i quali diversi rappresentanti della famiglia reale olandese e belga. Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e il suo omologo francese, Emmanuel Macron, parteciperanno a una cena di gala a Città di Lussemburgo, in programma per stasera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
